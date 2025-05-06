Австралийский фастфуд-гигант оштрафован за опасные игрушки с Гарфилдом

Компания Hungry Jack's заплатила штраф в размере 150 240 австралийских долларов за распространение детских обедов с игрушками без предупреждений о наличии батареек-таблеток. Решение было принято комиссией по конкуренции и защите прав потребителей Австралии (ACCC) после расследования, сообщает News.com.

С 20 по 30 мая 2024 года сеть ресторанов распространила 27 850 игрушек с изображением Гарфилда. Несмотря на соответствие стандартам безопасности, на них отсутствовала информация о встроенных батарейках, предупреждения об их опасности и инструкции на случай проглатывания. ACCC выдала компании восемь уведомлений о нарушении закона о защите прав потребителей.

«Батарейки-таблетки крайне опасны для детей: есть случаи тяжелых травм из-за их проглатывания. Мы продолжим жестко пресекать нарушения, угрожающие безопасности детей», — заявила заместитель председателя ACCC Катриона Лоу.

Компания отозвала игрушки и опубликовала в соцсетях призыв немедленно изъять их у детей.

Потребителям предложили вернуть игрушки в любой ресторан сети для бесплатной замены на аналоги без батареек.

Hungry Jack's также обязалась внедрить программу compliance для предотвращения подобных нарушений.

Сеть подписала обязательство, признав, что игрушки не соответствовали стандартам информирования о батарейках. Дело может быть передано в суд, если условия соглашения не будут выполнены.

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