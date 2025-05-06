Жительница Магнитогорска обвинила врачей в том, что ее ребенок стал инвалидом

Жительница Магнитогорска обвинила врачей в приобретенной ее двухлетним сыном инвалидности. Об этом мать ребенка Рина Башкирова рассказала chel.aif.ru.

Арсений родился в июле 2022 года и рос абсолютно здоровым ребенком, пока на втором году ему не поставили диагноз «папилломотоз гортани». Это заболевание приводит к образованию бородавчатых разрастаний слизистой оболочки гортани, из-за чего у больного возникают проблемы с дыханием. Ребенка лечили в Областной Детской Клинической больнице в Челябинске, за это время у мальчика дважды случилась пневмония, а затем – отек мозга, после чего он впал в предкоматозное состояние.

В середине декабря Рина с сыном должны были ехать на плановый осмотр в ЧОДКБ, но в ночь перед госпитализацией у малыша резко упала сатурация и появилась одышка. Из больницы в Магнитогорске мальчика доставили в Челябинск, но не сразу поместили в реанимацию. Арсений находился на лечении до 31 декабря, а уже 9 января ему вновь стало плохо, но лечащий врач дал рекомендации лечиться дома. Через неделю ситуация ухудшилась, и Арсения все же госпитализировали, «опять после тысячи уговоров», добавляет женщина.

По мнению Рины, на протяжении всего курса лечения врачи уделяли ребенку недостаточно внимания, несмотря на быстрое ухудшение состояния, отказали в транспортировке до ЧОДКБ и своевременном оказании медицинской помощи, при этом не пускали в палату к ребенку после операции. В итоге ей только через день сообщили, что сын находится в состоянии между комой и сопором, и у него снова пневмония. Арсений не приходил в сознание в течение трех дней.

«Мой мальчик стал инвалидом. Даже когда пришел в сознание, он ни на что не реагировал, не разговаривал, не видел, был просто в вегетативном состоянии. МРТ показало, что у него обширный отек коры больших полушарий мозга. Все чего я хотела от врачей, чтобы помогли вернуть его к нормальной полноценной жизни. А еще я хочу, чтобы были наказаны те, кто своей халатностью довел сына до этого. Нельзя допустить, чтобы эти люди и дальше «лечили» детей», — говорит Рина.

Она уже написала заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту халатности медперсонала.

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