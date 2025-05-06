Проект «Единой России» по политическому образованию привлек более 14 тысяч россиян

Проект «ПолитЗавод», организованный «Единой Россией» и «Молодой Гвардией Единой России» (МГЕР), собрал свыше 14 тысяч заявок на участие, демонстрируя высокий интерес молодежи к политической деятельности. Об этом говорится на официальном сайте «Единой России».

Регистрация продлена до 12 мая. Самые популярные направления политический спикер и менеджер общественных проектов привлекли по 3,9 тысячи участников.

Не меньший интерес вызывают политический SMM и дизайн (3,4 тысячи заявок) и профессия технолога предвыборного штаба (2,7 тысячи заявок). По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, масштабный отклик молодежи подтверждает их активную гражданскую позицию и стремление участвовать в формировании будущего страны.

«Интерес к «ПолитЗаводу» оказался выше, чем мы изначально рассчитывали. Это еще раз подтверждает, что у нашей молодежи - активная жизненная позиция и большое желание участвовать в построении будущего страны. Именно такие мотивированные молодые люди помогут решать задачи, стоящие перед Россией. А мы, в свою очередь, дадим возможность лучшим участникам проекта пройти обучение, получить нужные компетенции и возможности для дальнейшего развития», — подчеркнул он.

Проект, стартовавший 25 марта, предлагает молодым людям от 18 до 35 лет пройти очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям: технологии предвыборных кампаний, публичные выступления, управление проектами и цифровой маркетинг в политике. Победители получат возможность стажироваться в органах власти, Центральном штабе МГЕР, работать помощниками депутатов или присоединиться к региональным исполком перевели в региональные исполкомы «Единой России».