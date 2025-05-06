Малайзийка ложно заявила в полицию об ограблении, чтобы не платить аренду и долги

WOB: в Малайзии женщина выдумала ограбление, чтобы не платить за квартиру

В Малайзии женщина ложно заявила в полицию об ограблении, чтобы не платить аренду и долги, пишет World of Buzz.

57-летняя жительница Куантана оказалась в центре скандала после того, как подала в полицию заведомо ложное заявление об ограблении. Как выяснилось в ходе расследования, женщина пошла на этот шаг, чтобы избежать выплаты долгов и арендной платы за жилье.

По первоначальному заявлению «потерпевшей», ее ограбили двое неизвестных — мужчина и женщина, передвигавшиеся на черном автомобиле и вооруженные отверткой. Женщина утверждала, что преступники похитили $350 наличными и ювелирные изделия.

Однако тщательная проверка показала несоответствие в показаниях заявительницы. Начальник полиции округа Куантан Ван Мохд Захари Ван Бусу сообщил, что следствие не обнаружило доказательств реального ограбления. Особый интерес вызывает тот факт, что информация о мнимом преступлении быстро распространилась через социальные сети. Одна из родственниц женщины разместила в интернете предупреждение для жителей района Таман Таса, подробно описывая обстоятельства якобы произошедшего ограбления.

Теперь малайзийке грозит тюремный срок за дачу ложных показаний.

Ранее мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены.