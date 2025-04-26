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Мать продала младенца за 1,8 млн рублей и потребовала у новых родителей вернуть его

В Испании женщина продала ребенка и потребовала вернуть его
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Shutterstock

Жительница Испании заявила в полицию на приемных родителей своей дочери после того, как они не разрешили забрать ее ребенка. Об этом сообщает El Caso.

По словам 37-летней жительницы Мадрида, пара из Кордовы похитила у нее ребенка и требовала у биологической матери €3000.

Позже выяснилось, что женщина соврала. По версии правоохранителей, «пострадавшая» связалась с парой, у которой длительное время не получалось завести детей. Беременная месяц жила в Кордове и успешно родила младенца.

После этого она получила документы, в которых в графе «отец» значился мужчина из пары. Когда сделка завершилась, супруги отдали роженице €2000 (1,8 миллиона рублей), один из их родственников отвез женщину в Мадрид.

Позже биологическая мать пожалела о выборе. Тогда пара предложила ей вернуть дочь в обмен на две тысячи евро и еще тысячу за ее пребывание в Кордове.

Женщину, приемных родителей девочки и их родственников задержали, ребенка отправили в центр защиты детей. Известно, что у биологической матери еще шесть детей, но она лишена опеки, так как не исполняла родительские обязанности.

Ранее в Дагестане мать продала акушерке новорожденную дочь за 650 тысяч рублей.

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