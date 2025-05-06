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В России Вечный огонь зажгли на 80 мемориалах

В честь 80-летия Великой Победы на 80 мемориалах единовременно зажгли Вечный огонь
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Партия «Единая Россия»

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках торжественной церемонии на 80 мемориалах воинской славы по всей России единовременно зажгли Вечный огонь, сообщает пресс-служба «Единой России».

В торжественной церемонии на петербургском мемориале павшим воинам «Журавли» приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие представители правительства.

По словам Цивилева, необходимо сохранять память о великих людях, которые смогли победить в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — сказал он.

Акция «Храним огонь Победы» реализуется ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с «Единой Россией» по инициативе президента России Владимира Путина. Всего ко Дню Победы на сетевой природный газ будут переведены более 130 Вечных огней.

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