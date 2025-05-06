Депутат назвал правильным шагом решение Rutube об отключении рекламы на 9 мая

Депутат назвал решение отключить рекламу на 9 мая на Rutube примером для бизнеса

Решение Rutube об отключении рекламы на 9 мая – это достойный и правильный шаг. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он напомнил, что День Победы является не просто дата в календаре, а Днем памяти, гордости и благодарности всему поколению победителей.

«Отказ от рекламы в этот день позволяет сосредоточиться на главном — уважении к подвигу наших предков, к их мужеству и самоотверженности», — сказал депутат.

Якубовский подчеркнул, что подобные решения со стороны медиа-платформ демонстрируют пример того, как бизнес может способствовать сохранению исторической памяти.

«Это особенно важно в преддверии 80-летия Великой Победы, когда каждое внимание к подвигу народа имеет особую ценность», — добавил он.

Напомним, ранее заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил о запуске программы «День тишины» на платформе Rutube.

В рамках инициативы в течение всего дня 9 мая видеохостинг не будет транслировать рекламу. Это решение принято в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.