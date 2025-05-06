Россиянам объяснили, как распознать дипфейк-звонки

Роботизированность речи и неправильные ударения в словах могут быть признаками дипфейка. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, голос во время такого звонка может быть похож на голос настоящего собеседника, однако предложения могут быть построены неверно. Во время звонков эксперт порекомендовал обращать внимание на движения собеседника, потому что они могут быть неестественно плавными, а также на его лицо. В случае обмана оно не будет иметь объема — теней, морщинок.

«Правда, мошенники могут специально показать картинку издалека, как будто человека снимают в отделении полиции. Тогда в реальность происходящего можно легко поверить. Особенно если человек плохо видит», — отметил Курочкин.

Чтобы защитить себя от обмана с дипфейками, он призвал всегда перепроверять информацию.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский до этого говорил, что среди основных признаков дипфейк-атаки выделяют сдавленный голос, звучащий как бы «из трубы». Лучшим решением специалист назвал ограничение на входящие звонки в мессенджерах от незнакомых номеров – это решит 99% проблем.

Ранее эксперты предупредили о росте дипфейк-атак к концу 2025 года.