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«Синдром китайского ресторана»: врач назвала продукты, которые вызывают мигрень

Врач Филатова: сыр и приправы могут вызвать мигрень
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Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты, а также приправы могут влиять на частоту появления мигрени. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Инна Филатова.

«В 20–30% случаев наблюдается усиление мигренозных атак при употреблении сыра, шоколада и цитрусовых. А также пищи, богатой восточными приправами — такие приступы боли даже получили название «синдром китайского ресторана», — уточнила эксперт.

По ее словам, спровоцировать такую головную боль могут и консервированные и замороженные продукты, в которые добавляют вещество мононитрат глютамата, а также сладкая газировка. В целом Филатова посоветовала людям с мигренью соблюдать режим дня и регулярно питаться, чтобы снизить риск обострений.

Ученые из Второй народной больницы Ляочэн (Китай) до этого установили, что люди, употребляющие обезжиренное молоко вместо цельного, реже страдают от мигрени. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела, уровень физической активности, рацион и уровень дохода.

Ранее ученые назвали факторы, удваивающие риск инсульта до 50 лет.

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