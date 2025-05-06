В Приморье раскрыли подробности о подозреваемом в сборе данных для ГУР Украины

Житель Приморского края, который подозревается в сборе данных об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для Главного управления разведки Министерства обороны Украины, является студентом одного из местных учебных заведений, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антитеррористическую комиссию Приморья.

Как заявили в комиссии, мужчина держал связь с кураторами с помощью мессенджера, там же получал инструкции и схемы от «врагов по «безопасности». Там отметили, что «схемы не сработали».

До этого УФСБ России по Приморскому краю сообщило, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе информации об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для ГУР минобороны Украины. Мужчина заключен под стражу по делу о государственной измене. Как заявило управление, приморец делал это из корыстных побуждений. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что он по своей инициативе искал контакты с представителями украинской разведки.

Новость дополняется.