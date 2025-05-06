Россиянам объяснили, почему вредно долго сидеть в туалете, играя в телефон и читая книжки

Долгое нахождение в туалете в сидячем положении может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен нижних конечностей. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил врач-хирург, врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов.

Как отметил врач, в норме акт дефекации длится 3-5 минут. Но когда человек занят чтением книги или погружен в смартфон, время для него протекает гораздо быстрее и увлекательнее. Поэтому некоторые могут сидеть в туалете полчаса или даже час, что грозит определенными проблемами со здоровьем.

«Одной из основных проблем, связанных с длительным сидением на унитазе, является увеличение давления на прямую кишку. Когда люди сидят в туалете долго, повышается давление в малом тазу, что может способствовать расширению вен в области заднего прохода и возникновению геморроидальной болезни. У людей, которые уже имеют геморрой, риск усугубляется, болезнь будет прогрессировать», — предупредил Гусейнов.

Также, по его словам, длительное сидение на унитазе увеличивает риск инфекций мочеполовой системы. В этом положении мышцы тазового дна расслабляются, что может привести к нарушению нормального оттока мочи и увеличению вероятности инфекций. Особенно это актуально для женщин, анатомия мочеполовой системы которых делает их более восприимчивыми к таким заболеваниям.

Кроме того, как рассказал врач, сидение на унитазе в течение длительного времени ухудшает кровообращение в области бедер и таза. В результате чего могут возникать дополнительные проблемы, такие как варикозное расширение вен нижних конечностей. Долгие часы, проведенные в туалете с телефоном или книгой, могут стать причиной потери чувства времени и уменьшения продуктивности.

«Чтобы избавиться от этой вредной привычки некоторые специалисты рекомендуют устанавливать таймер на 5-10 минут. Однако гораздо разумнее заходить в туалет только тогда, когда уже почувствовали позыв, а как только прямая кишка опорожнилась, следует покинуть туалетную комнату. Садиться заранее и ждать позыва нецелесообразно. А оставаться сидеть после дефекации и вовсе бессмысленно», — отметил врач-колопроктолог.

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