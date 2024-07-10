Посетительница МВД укусила капитана полиции за грудь

В Воронеже один из опросов посетительницы МВД закончился для сотрудницы отделения обращением за медицинской помощью. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, инцидент произошел в отделении полиции №4 на улице Хользунова 9 июля: 43-летняя местная жительница набросилась на капитана полиции во время беседы. Женщина проявляла агрессию и отказывалась отвечать на вопросы сотрудницы МВД, а затем напала на последнюю и укусила за грудь.

После случившегося потерпевшая обратилась к врачам. Информация о характере повреждений отсутствует. По данным источника, после оказания помощи медики отправили сотрудницу правоохранительных органов лечиться амбулаторно.

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