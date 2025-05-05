В ЛНР временно отменят комендантский час на День Победы

Пасечник: действие комендантского часа с 9 по 10 мая будет приостановлено в ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в некоторых районах республики.

По его словам, жители республики должны иметь возможность свободно принять участие во всех торжествах, приуроченных к 80-летию Победы. Пасечник отметил, что комендантский час будет отменен в районах со стабильной обстановкой.

«Действие комендантского часа в регионе будет приостановлено с 23.00 9 мая до 04.00 10 мая», — заявил он.

Глава ЛНР добавил, что действие комендантского часа будет продолжено в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк. Помимо этого, он призвал граждан соблюдать установленные правила.

До этого Пасечник приостанавливал действие комендантского часа на большей части территории республики в ночь на Пасху. Комендантский час был отменен с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля, за исключением прифронтовых районов.

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