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Смертоносный грибок может распространиться в Европе из-за изменения климата

Independent: по Европе может распространиться грибок-убийца из-за потепления
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Getty Images

Смертоносный грибок может распространиться по всей Европе из-за изменения климата, пишет Independent.

Как пишут СМИ, новое исследование, проведенное сотрудниками Манчестерского университета, предупреждает об опасном последствии изменения климата — расширении ареала распространения смертоносных грибковых инфекций в регионах, где они ранее не представляли угрозы. Ученые обращают особое внимание на грибы рода Aspergillus, которые могут вызывать тяжелые заболевания дыхательной системы и других органов у человека.

Согласно прогнозам, к 2100 году зона распространения Aspergillus fumigatus — одного из наиболее опасных видов — может увеличиться на 77% из-за глобального потепления. Это создаст угрозу для здоровья около девяти миллионов человек только на европейском континенте. Особую опасность эти микроорганизмы представляют для людей с хроническими заболеваниями легких, иммунодефицитными состояниями и ослабленным иммунитетом.

Исследователи отмечают, что оптимальная температура для размножения многих видов Aspergillus составляет 37°C, что соответствует температуре человеческого тела. Эта особенность делает их особенно опасными патогенами, способными успешно колонизировать организм человека. Норман ван Рейн из Манчестерского университета подчеркивает, что в ближайшие десятилетия карта распространения инфекционных заболеваний может радикально измениться.

Проблема имеет и экономическое измерение. Некоторые виды, например Aspergillus flavus, представляют угрозу для сельского хозяйства, поражая посевы зерновых культур. Прогнозируется расширение зоны его распространения в северном Китае, России, Скандинавии и на Аляске. При этом традиционные места обитания этого гриба в Африке и Бразилии могут стать для него менее благоприятными, что повлечет изменения в местных экосистемах.

Ранее ученые провели учения по защите от древних вирусов из вечной мерзлоты.

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