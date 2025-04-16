Ученые провели учения по защите от древних вирусов из вечной мерзлоты

Ученые провели учения по защите от древних вирусов, которые могут появиться из вечной мерзлоты Арктики и угрожать человечеству, пишет Daily Mail.

Международные эксперты провели учения по защите от потенциальной угрозы, связанной с древними вирусами, которые могут пробудиться из-за таяния вечной мерзлоты. Мероприятие под названием «Учения Полярис» было организовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и собрало специалистов из 15 стран. В ходе учений отрабатывался сценарий борьбы с вирусом «Мамонтовая оспа», который предположительно передался людям от замороженных останков мамонта.

Хотя рассматриваемый вирус был искусственно создан для тренировки, ученые предупреждают, что риск пробуждения реальных древних патогенов существует. Исследования показывают, что микроорганизмы, получившие название «микробы Мафусаила», способны сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. По мере глобального потепления и таяния ледников эти вирусы могут попасть в окружающую среду и заразить живые организмы.

Сценарий учений предполагал, что вирус, схожий по характеристикам с натуральной оспой и оспой обезьян, начал распространяться после контакта исследователей с останками мамонта. Участники из разных стран получили различные вводные данные, что позволило проверить эффективность международного взаимодействия при возникновении подобной угрозы. В частности, рассматривались ситуации с заражением на круизном судне, массовых мероприятиях и в пределах отдельных домохозяйств.

Эксперты отмечают, что реальная вспышка подобного заболевания может оказаться значительно сложнее смоделированной ситуации. Политические разногласия между странами, различия в подходах к карантинным мерам и скорости обмена информацией могут серьезно затруднить борьбу с эпидемией. В качестве примера приводятся случаи, когда некоторые государства приостанавливали сотрудничество с ВОЗ.

Ранее ученые создали лекарственный «коктейль» против возбудителей менингита и полиомиелита.