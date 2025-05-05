РОСКОНЦЕРТ проведет мероприятия в честь 80-летия Победы

В мае по всей России творческие коллективы отправятся на гастроли, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Гастроли пройдут в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, чтобы отдать дань уважения павшим героям ВОВ.

Со 2 по 9 мая Государственный Молодежный театр Узбекистана представляет в Калуге и Истре спектакли «Озорник», «Дар возлюбленной принцессе» и премьеру «Казбек: судьба героя», в которой поднимается тема «Победа сильного над хрупким не является победой.

В Новоалтайске, Барнауле, селе Топчиха и Мамонтово с 4 по 9 мая Ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата» выступает с программой «Песни о весне и Победе», в которую войдут героические песни о войне, лирические композиции и киномелодии.

С 13 по 25 мая во Владивостоке и Южно-Сахалинске пройдут 24 показа Белгородского государственного театра кукол. В рамках своего гастрольного тура театр представит 10 спектаклей.

Жители Щелково (Московская область) с 15 по 18 мая смогут увидеть спектакли «А зори здесь тихие», «Идиот» и «Остров сокровищ» Сургутского музыкально-драматического театра.

Также к 80-летию Победы с 17 мая по 21 июня в Новочеркасске, Светлограде, Новоалександровске, Красногвардейском, Лимане, Пролетарске, Ахтубинске, Шахтах пройдут гастроли Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» с программой «Дороги памяти», посвященной празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 20 по 22 мая в Евпатории Самарский театр детей и молодежи «Мастерская» покажет «Волшебную лампу Аладдина», «Идиот. Мотивы», «Саня, Ваня, с ними Римас» и «По щучьему велению».

Кроме того, с 21 по 24 мая Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского поедет в Йошкар-Олу со спектаклями «Севастопольский вальс», «Мастер и Маргарита», «Три сестры», «Горе от ума».

Помимо этого, с 23 по 26 мая в Новороссийске пройдут гастроли Донского театра драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический театр». В эти дни зрители смогут увидеть спектакли «Дядюшкин сон», «Волшебное кольцо», «Цилиндр», «Божьи одуванчики» и «Я помню, значит, я живу».