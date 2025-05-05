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Потерял сознание на работе: российские врачи спасли мужчину с редкой и опасной патологией

В Находке врачи спасли мужчину со спонтанным разрывом пищевода
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FotograFFF/Shutterstock

Врачи Находкинской городской больницы спасли местного жителя с редкой патологией — у него случился спонтанный разрыв пищевода. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Несколько дней мужчина среднего возраста жаловался на одышку и усталость, пока на работе не потерял сознание от загрудинной боли. Были подозрения на инфаркт, но после обследования в больнице выяснилось, что у больного спонтанный разрыв пищевода», — рассказали в медицинском учреждении.

Там отметили, что эта патология очень редкая и сложно диагностируемая. Вероятность летального исхода при ней составляет около 80%.

Врачи Находкинской больницы под руководством заведующего хирургическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1 Ивана Шульги провели двухчасовую операцию, во время которой не только спасли пациента, но и сохранили ему пищевод.

После этого мужчину 20 дней выхаживали в отделении реанимации. После этого пациент пошел на поправку. Сейчас его выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее на Урале спасли женщину, у которой во время аборта произошел разрыв матки.

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