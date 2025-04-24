Российские врачи спасли женщину, у которой во время аборта произошел разрыв матки

На Урале спасли женщину, у которой во время аборта произошел разрыв матки

На Урале врачи спасли женщину, у которой во время аборта по медицинским показаниям произошел разрыв матки. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в городе Артемовском. Во время планового прерывания беременности у 39-летней пациентки, имевшей в анамнезе кесарево сечение, внезапно произошел разрыв матки в области рубца. Состояние осложнилось обильным кровотечением.

Ситуация потребовала экстренного хирургического вмешательства. Врачи иссекли поврежденные ткани, устранили дефект и остановили кровопотерю.

После операции пациентку перевели в реанимацию, где провели гемотрансфузию и противошоковую терапию. Через двое суток стабилизированное состояние позволило транспортировать женщину в екатеринбургскую больницу для дальнейшего наблюдения. В апреле женщина была выписана домой с сохраненной репродуктивной функцией.

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