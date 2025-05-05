В Варшаве климатические активисты приклеили себя к мосту

В Варшаве климатические активисты экологического движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение») приклеили свои ладони к проезжей части моста. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Активисты начали акцию на Силезско-Домбровском мосту, заблокировав движение транспорта через переправу на правый берег Вислы. Затем они переместились на Понятовский мост, к которому и приклеились.

«Мост пришлось полностью отключить от движения», – заявили в эфире радиостанции.

Организация «Последнее поколение» славится своими неоднозначными акциями протеста в городах Европы. Так, в апреле член организации облил краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в Варшаве.

В качестве требований активисты выдвигают инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, введение единого проездного билета на региональный транспорт, а также встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее в Париже экоактивистке не дали приклеиться лицом к портрету Ван Гога и забрали у нее суп.