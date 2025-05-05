Пропавшая 60 лет назад американка найдена живой и здоровой

The Guardian: женщина, пропавшая 60 лет назад, найдена живой в США

В США женщина, пропавшая 60 лет назад, найдена живой и здоровой, пишет The Guardian.

В американском штате Висконсин раскрыта одна из самых загадочных историй о пропавших без вести. 82-летняя Одри Бакеберг, исчезнувшая в июле 1962 года в возрасте 20 лет, была обнаружена живущей за пределами штата. Об этом сообщил офис шерифа округа Сок.

По данным следствия, Бакеберг намеренно скрылась, чтобы начать новую жизнь. В 1962 году молодая мать двоих детей вышла из дома, чтобы получить зарплату на шерстяной фабрике, но так и не вернулась. Как выяснилось позже, вместе с няней она добралась до Мэдисона, откуда уехала автобусом в Индианаполис.

Расследование показало, что побег был связан с тяжелыми семейными обстоятельствами. Согласно данным организации Charley Project, Одри вышла замуж в 15 лет, а ее брак сопровождался насилием. Незадолго до исчезновения она подала заявление на мужа, обвинив его в избиениях.

Дело было раскрыто благодаря детективу Айзеку Хансону, который провел тщательный анализ архивных данных. Ключевой находкой стал аккаунт сестры Бакеберг на сайте Ancestry.com, что позволило выйти на след женщины.

«Она казалась счастливой. Уверенной в своем решении, без сожалений», — рассказал Хансон о телефонном разговоре с Бакеберг, длившемся 45 минут.

Власти подтвердили, что женщина живет под другим именем и не хочет раскрывать свое местонахождение.

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