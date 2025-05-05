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Семеро россиян съели дикие фрукты в Таиланде и отравились

В Таиланде семь российских туристов отравились, съев дикие фрукты
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде российские туристы съели дикие фрукты в парке и попали в больницу. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел 4 апреля в провинции Сураттхани, когда группа российских туристов на арендованном автомобиле прибыла из провинции Пхангнга и направилась в парк Кхао На Най Луанг Дхарма. Там семеро отдыхающих съели дикие плоды черного дерева, спустя некоторое время они ощутили недомогание.

Пострадавшие были в полубессознательном состоянии и страдали от боли в груди и рвоты. Пятеро согласились на госпитализацию в больницу. У двоих отравившихся диагностировали сильное обезвоживание, они находятся под пристальным наблюдением медиков.

До этого стало известно, что российские туристы падают в обмороки из-за ротавируса на курорте в Египте. Пострадавшие предположили, что вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана в местных отелях.

Ранее туристы попали в больницу после «волшебных» грибов от австралийского гуру.

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