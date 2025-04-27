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В полиции рассказали, как распознать дипфейки

В МВД рассказали, как распознать дипфейки и не стать жертвой мошенников
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Shutterstock

Неестественная интонация речи, слишком редкое моргание и нетипичные просьбы чаще всего являются признаками того, что видео является дипфеком. Об этом рассказали ТАСС в МВД России.

Россиянам посоветовали в тех случаях, когда человек звонит по видеосвязи, следить за этими признаками. Если в течение разговора заметен «роботизированный» тон речи, то лучше лишний раз связаться с человеком другим способом. Таким образом можно проверить, настоящий ваш собеседник или нет.

Выдать фейковое видео могут также глаза и рот. Например, признаками дипфейка будут слишком редкое моргание, а также не синхронизированное с речью движение губ. Дипфейки используют мошенники для получения конфиденциальных данных, а также хищения денежных средств.

Недавно исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков заявил, что количество кибератак с использованием дипфейков за три года может увеличиться до десятков миллионов. Это связано с тем, что технология становится общедоступной.

Ранее россиян предупредили о мошеннических дипфейках на сайтах знакомств.

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