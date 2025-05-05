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В Челябинске школьница оказалась под колесами автобуса

В Челябинске автобус сбил женщину и школьницу
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В Челябинске сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии с участием автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел возле Сада Победы. По данным полиции, автобус сбил двух женщин, прибывшие на место медики отвезли их в больницу.

Известно, что за рулем транспортного средства, предварительно, находилась 48-летняя женщина.

По данным 74.ru, одной из пострадавших 16 лет. Она вместе со второй женщиной и другими пешеходами переходила дорогу перед потоком автомобилей, затормозивших на светофоре. Автобус не успел затормозить.

После произошедшего на помощь пришли сотрудники автомастерской рядом. Они принесли инструмент.

«Пацаны взяли домкрат, побежали и приподняли его, чтобы дышать хотя бы легче было», – рассказал один из сотрудников.

По словам работников, девушку «протащило под автобус». Прибывшие сотрудники МЧС вытащили ее и положили на носилки.

Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника по автобусу пострадали три человека.

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