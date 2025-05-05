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В Севастополе отказались от проведения парада на 9 Мая

Развожаев: 9 мая в Севастополе не будут проводить парад Победы
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 9 мая в городе не будет проводиться парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

В материале говорится, что глава населенного пункта высказался о ситуации в ходе аппаратного совещания в местном правительстве.

«Парада Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с министерством обороны [РФ]», — отметил Развожаев.

Он уточнил, что власти приняли соответствующее решение из соображений безопасности. По тем же причинам руководство Севастополя решило не публиковать расписание иных праздничных мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая.

В конце апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил об отмене парада Победы в административном центре региона. По его словам, власти пошли на такой шаг, чтобы обезопасить жителей. Глава российского субъекта пояснил, что на вверенной ему территории практически каждую ночь объявляется воздушная тревога. По этой же причине шествие «Бессмертный полк» в Краснодарском крае пройдет в онлайн-формате.

Ранее в Кремле прокомментировали слухи об участии высокопоставленного представителя Вашингтона в параде Победы в Москве.

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