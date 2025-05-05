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Молодая японка стала дальнобойщицей, чтобы бросить вызов стереотипам

SCMP: 27-летняя японка ростом 1,46 м шесть лет работает дальнобойщицей
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kana_gnpk/X

Молодая японка стала дальнобойщицей, чтобы бросить вызов стереотипам, пишет South China Morning Post.

27-летняя женщина Кана ростом 1,46 метра уже шесть лет успешно работает водителем грузовика, доказывая, что в этом бизнесе есть место каждому.

Еще в школе Кана подрабатывала в логистических компаниях и службах переездов. Именно там она познакомилась с профессией водителя и заинтересовалась этой сферой. После школы она поступила в университет, отучилась и поняла: офисная работа — не для нее. Ей хотелось свободы, физической активности и новых вызовов.

Сейчас Кана управляет грузовиком на регулярных маршрутах между Сайтамой и Киото, совершая 13-часовые рейсы и возвращаясь домой лишь раз в неделю. Она признается, что обожает свою работу и хочет показать: дальнобойщик — это не только «мужская» и «тяжелая» профессия, но и перспективное направление для молодежи.

«Я хочу, чтобы люди увидели, что эта работа может быть интересной и значимой», — добавила японка.

Ранее барби-дальнобойщица из Румынии стала популярной в соцсетях.

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