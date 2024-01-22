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Барби-дальнобойщица из Румынии стала популярной в соцсетях

Oddity Central: дальнобойщица из Румынии стала популярной благодаря образу Барби

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georgeta.pisy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дальнобойщица из Румынии стала популярной в соцсетях благодаря своему образу Барби, пишет Oddity Central.

35-летняя женщина по имени Джорджета работает водителем грузовика, и это не мешает ей придерживаться своего образа Барби. Внешность румынки, профессия, а также ее фура розового цвета сделали ее популярной в соцсетях.

Сама женщина говорит, что водит грузовик уже 12 лет. Раньше она работала на дорогах Испании, но недавно вернулась домой, купила собственную машину и начала работать на себя. Вместе с Джорджетой путешествуют две ее кошки, которые помогают ей справиться с одиночеством.

«Когда я впервые начала водить грузовик, я коротко постриглась, начала покупать мужскую одежду», — вспоминает она.

Дальнобойщица, по собственным словам, решила изменить стиль и стать Барби, когда другой водитель перепутал ее с мужчиной.

«Женщине нужно помнить, что она женщина, независимо от ее профессии, ей нужно всегда быть презентабельной», — уверена Джорджета.

Ранее дальнобойщик из Китая переделал кабину в «спальню принцессы», чтобы его дочь могла ездить с ним.

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