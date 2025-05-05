Жителям ЯНАО помогут улучшить здоровье

Сбер и правительство ЯНАО будут бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сбер и правительство ЯНАО запустят совместный проект, направленный на снижение числа сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона, сообщает пресс-служба банка.

В рамках проекта жители Салехарда, Надыма, Ноябрьска и Нового Уренгоя смогут пройти комплексное обследование и получить рекомендации по профилактике.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, технологические решения помогают врачам в работе, а гражданам – заботиться о своем здоровье.

«В совместном проекте искусственный интеллект играет важную роль — тандем человека и AI позволит нам достичь важной цели, а именно: снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он.

По словам вице-президента Сбера, председателя Уральского банка Петра Колтыпина, сложные климатические условия в регионе создают дополнительные риски для жителей.

«Комплексный подход от ранней диагностики до персонализированного дистанционного наблюдения позволит не только существенно снизить смертность, но и улучшить качество жизни на Крайнем Севере», — сказал он.