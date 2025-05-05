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Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов в Приморье

ГП подала новый иск к поставщику нефтепродуктов «Нико-Ойл» во Владивостоке
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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура РФ предъявила новый иск к нескольким ответчикам в Приморском крае, среди которых значится компания «Нико-Ойл ДВ» (Niko Group). Об этом сообщает РИА Новости.

Поданный 30 апреля иск также включает в себя ФГКУ «1976 Отделение морской инженерной службы» Минобороны РФ, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО «ПКФ «Сват Ко», а в качестве третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665 и Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска пока недоступен.

Этот документ следует за ранее поданным Генпрокуратурой иском к «Нико-Ойл ДВ», «Нико Инвест», и другим организациям и лицам, в котором оспариваются сделки с недвижимостью во Владивостоке и требуется взыскание с «Нико-Ойл ДВ» более 176 миллионов рублей ущерба в пользу Минобороны РФ, а также возмещение части ущерба в виде объектов недвижимости стоимостью свыше 116 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество «Нико-Ойл ДВ».

Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.

На днях министерство обороны РФ подало иск против Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева о возмещении 211 млн рублей. Подробности иска пока неизвестны.

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