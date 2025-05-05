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Российский банк оштрафовали за 440 звонков клиентке в течение 8 дней

Банк получил штраф из-за сотрудников, которые 440 раз позвонили свердловчанке
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Жительница Тугулыма пожаловалась на сотрудников банка за частые звонки, приставы выписали банку штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Недавно женщина обратилась в ведомство с жалобой на банк, с которым она когда-то заключила кредитный договор. По нему образовалась задолженность, и на телефон девушки стали регулярно поступать звонки с требованием вернуть долг.

Оказалось, что сотрудники банка позвонили клиентке 440 раз за восемь дней, то есть нарушили Федеральный закон № 230-ФЗ, согласно которому, норма — не более восьми звонков в месяц. После проверки банк наказали административным штрафом в размере 100 тыс. рублей, его уже погасили в полном объеме.

Ранее мужчина более 4000 раз позвонил в полицию за год и сам попал за решетку.

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