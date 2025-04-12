В Индии леопард разодрал ногу девочке, ехавшей на мотоцикле с отцом

В Индии девочка пострадала после нападения леопарда по пути домой с отцом

В Индии 13-летняя девочка попала в больницу после нападения леопарда. Об этом сообщает The Bridge Chronicle.

Инцидент произошел в городе Ширур. Ребенок вместе с отцом ехал домой на мотоцикле, когда из леса выбежал хищник и напал на них. Родитель смог на мгновение отбиться от животного, и это помогло им сбежать. Позже на крики пострадавшей обратили внимание люди и бросились на помощь.

В результате школьница попала в больницу с травмой ноги, на которой заметили глубокие следы когтей. Сейчас ее состояние стабильно, медики оказывают ей необходимую помощь.

После инцидента власти принимают меры для обеспечения безопасности местным жителям.

Леопардов на территории Ширура за последние несколько месяцев замечали несколько раз.

«Некоторые жители сообщали о встречах вблизи сельскохозяйственных полей и лесов», – сообщается в публикации.

Информация о том, сколько раз за это же время хищники нападали на людей, не уточняется.

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