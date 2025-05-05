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Детская видеоняня может быть под наблюдением мошенников, предупредили россиян

Эксперт Максимова: детские видеоняни стали легкой добычей киберпреступников
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Shutterstock

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, стали легкой добычей для киберпреступников. Последствия могут быть крайне неприятными: от вторжения в частную жизнь до шантажа и психологического давления на родителей и детей, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Основная проблема заключается в том, что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств. Чаще всего взлом происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Комбинации вроде «admin/admin» или «1234» злоумышленники проверяют первыми, и зачастую этого бывает достаточно для получения доступа.

Другая распространенная уязвимость — устаревшее программное обеспечение. Многие недорогие модели камер, особенно от малоизвестных производителей, содержат ошибки в прошивке, которыми успешно пользуются хакеры. Не менее рискованно подключать устройства к слабо защищенным Wi-Fi сетям, особенно если используется устаревший стандарт шифрования WEP или простой пароль», — объяснила она.

Особую опасность представляют фишинговые атаки, когда пользователей обманом заставляют установить поддельное приложение для управления камерой или перейти по вредоносной ссылке. Некоторые недобросовестные производители хранят видеозаписи в ненадежных облачных хранилищах, что также может привести к утечке конфиденциальных данных.

«Обнаружить взлом можно по некоторым признакам. Обратите внимание на необъяснимые движения камеры (если она поворотная), странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов. Еще один тревожный сигнал — резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере. Если приложение для управления камерой начало работать нестабильно или вы заметили несанкционированные изменения настроек — это тоже может указывать на взлом. Некоторые продвинутые пользователи проверяют журналы подключений в роутере или используют сетевые сканеры для обнаружения подозрительной активности», — сказала эксперт.

Защититься от таких угроз можно достаточно простыми способами.

«В первую очередь необходимо заменить стандартный пароль на сложную комбинацию из букв, цифр и специальных символов. Регулярное обновление прошивки устройства и роутера значительно снижает риски взлома. Если функция удаленного доступа не используется, ее лучше отключить. При выборе устройства отдавайте предпочтение проверенным брендам с надежным шифрованием данных. А если вы обнаружили взлом, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кражей криптовалют.

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