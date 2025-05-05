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Россиян предупредили о последствиях удаления родинок народными методами

Врач Маклаков: удаление родинки народными методами грозит ожогами и инфекциями
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отношение к родинкам неоднозначное. Для одних это предмет гордости и уникальная особенность внешности, для других — источник стеснения и эмоционального дискомфорта. Из эстетических соображений некоторые люди стремятся избавиться от невусов (родинок) самостоятельно, прибегая к сомнительным «бабушкиным» методам. И далеко не всегда удачно. О том, чем опасны народные способы удаления родинок, «Газете.Ru» рассказал врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

Количество и тип родинок зависят от множества факторов: наследственности, возраста, а также влияния внешней среды — в первую очередь агрессивного ультрафиолетового излучения, рассказывает специалист. Родинки формируются из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Они бывают плоскими или выпуклыми, черными или коричневыми, врожденными или появившимися со временем.

Большинство невусов являются доброкачественными новообразованиями, не представляющими для здоровья никакой угрозы. Но по эстетическим соображениям некоторые люди пытаются в домашних условиях удалить выпуклые родинки, не задумываясь о возможных последствиях.

«Некоторые люди до сих пор продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из интернета, которые «успешно» лечат народными средствами любые, даже очень серьезные заболевания. Не скрою, среди моих пациентов тоже есть доверчивые люди, пытавшиеся (правда, безуспешно) вывести родинки с помощью обычной пищевой соды, перекиси водорода и столового уксуса. Однако о последствиях такой самодеятельности «целители», конечно, умалчивают. А они достаточно неприятные и даже опасные», — сказал Маклаков.

По его словам, достаточно несколько раз смочить ватным тампоном с перекисью водорода крупный невус, чтобы заработать опасный ожог кожи и занести инфекцию в место повреждения родинки.

«Более того, если невус полностью не удалить, есть большая угроза его злокачественного перерождения. Поэтому, прежде чем принимать какое-либо решение насчет применения народных средств, нужно очень хорошо подумать. Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и жизнь пациента», — предупредил врач.

Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками, в том числе проведение дерматоскопии, должны проводиться исключительно под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога. А если очень захотелось устранить непривлекательный невус, существуют различные малотравматичные методики, включая радиоволновой метод (сургитрон) и электрокоагуляцию.

По словам Маклакова, эти процедуры достаточно безопасны и эффективны, не травмируют здоровые участки кожи и отличаются эстетическим эффектом: после удаления невуса ранки быстро заживают без образования грубых рубцов.

«Для меня как онкодерматолога важно, чтобы выполняемые процедуры не только приводили к результату, но и отвечали всем требованиям безопасности пациентов. Применение сургитрона и тока позволяет хорошо исследовать ткани невуса на гистологию, чтобы сразу исключить риски онкопроцесса. Ведь раннее выявление патологии у пациентов — это очень важный момент, влияющий на дальнейший процесс лечения», — подытожил специалист.

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