Хозяйка покалечившего девочку в Новокузнецке коня объяснила, как он попал в город

В Кемеровской области правоохранители нашли владелицу коня, который травмировал девочку во дворе многоэтажки в Новокузнецке. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что 2 мая в полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, в Орджоникидзевском районе города два коня, за которыми не следили хозяева, проскакали возле подъезда многоквартирного дома, когда там находились люди. Одно из животных сбило ее семилетнюю дочь. Девочка получила ушибы и ссадины.

Следователи нашли 39-летнюю владелицу коня орловской породы.

«Женщина...пояснила, что ее конь... убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины», — говорится в публикации.

Как уточняется, утром хозяйка нашла животное на улице Дузенко. Второго коня Рубина, у которого другой владелец, до сих пор ищут.

В середине апреля в селе Средний Васюган Томской области мужчина из пневматического оружия выстрелил в лошадей из-за того, что они ходили рядом с его участком. Одно животное из-за полученных ранений пришлось усыпить. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее ученицы конной школы Нижнего Новгорода сняли видео с издевательствами над лошадью.