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В Воронеже хозяева отрубили кошке хвост топором и выбросили в подъезд

В Воронеже хозяева отрубили кошке хвост и сделали животное инвалидом
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В Воронеже хозяева отрубили кошке хвост топором и избавились от нее. Об этом в соцсетях рассказала зоозащитница Екатерина Иванова.

Инцидент, в результате которого животное осталось инвалидом, произошел еще несколько месяцев назад. По словам Екатерины, прежние хозяева кошки захотели купировать ей хвост, чтобы сделать питомца более «модным», но перебили нерв и выбросили в подъезд. Оттуда она попала в клинику.

Ветеринары сделали операцию, но кошка по-прежнему страдает от недержания мочи и трудности с опорожнением кишечника. Эти проблемы, по словам специалистов, с кошкой теперь до конца.

«Конечно, в таком состоянии животное никому не нужно. Держать в памперсах круглые сутки ее нельзя. Потому что сразу разовьется некроз. Два-три часа она бегает в клинике в памперсе, а остальное время сидит в клетке. Вот такая жизнь теперь у кошки», — заключила зоозащитница.

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