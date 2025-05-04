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Россиянин украл из магазина 150 шоколадных батончиков

В Калининграде поймали мужчину, укравшего из магазина 150 шоколадок
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Светлогорске будут судить мужчину, который украл из магазина несколько коробок шоколадных батончиков. Об этом сообщает УМВД Калининградской области.

По данным следствия, подозреваемый украл 150 шоколадных батончиков. Мужчина взял со стеллажа несколько коробок со сладостями, спрятал в рюкзак и под куртку, после чего скрылся. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже удалось задержать, украденного при нем не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в центре Петербурга неизвестный ворвался в сетевой супермаркет и напал на продавца, ударив его в живот. Инцидент произошел в магазине на Невском проспекте, в торговый зал вошел неизвестный, злоумышленник охотился за праздничными открытками. Вора заметил продавец. При попытке задержания незнакомец оказал сопротивление, он ударил сотрудника торговой точки острым предметом в живот, схватил несколько открыток на сумму 274 рубля и скрылся.

Ранее в Туле мужчина с ножом угрожал покупателям в магазине.

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