В Чебоксарах мужчина нашел на дороге семилетнюю девочку

В Чебоксарах нашли семилетнюю девочку, которая более четырех часов блуждала по лесу. Об этом сообщает городское управление МВД.

Ребенка, шедшего по обочине на Алатырском шоссе, обнаружил проезжавший мимо мужчина. Автомобилист остановился и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Выяснилось, что девочку разыскивают уже почти четыре часа.

Несовершеннолетняя находилась на даче, вышла на прогулку с собакой и пропала. Ребенка передали законным представителям, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу. Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

Ранее на Камчатке школьница гуляла в лесу и заблудилась.