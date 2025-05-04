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Россиянин доской избил пьяного соседа

mk.ru: в Ленобласти мужчина едва не забил доской соседа после ссоры
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Global Look Press

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина жестоко избил соседа доской, пострадавший госпитализирован с травмами головы. Об этом сообщает mk.ru.

Избитого мужчину обнаружили возле церкви в поселке Яковлево. По словам пострадавшего, травмы ему нанес 60-летний сосед. Выяснилось, что потерпевший утром 1 мая пытался вломиться в квартиру к подозреваемому. Мужчина вышел из дома и несколько раз ударил незваного гостя доской, после чего скрылся.

Избитый сумел добраться до церкви и потерял сознание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант помещен в изолятор временного содержания, известно, что ранее он был судим. Пострадавший госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. Инцидент произошел в Колпино. 53-летний владелец одной из комнат спал, но рано утром к нему ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись. В момент преступления они находились под воздействием наркотиков. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Ранее в Пензе мужчина напал на соседа из-за замечания о мусоре.

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