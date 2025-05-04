На майские праздники россияне «грешат» жирной едой, алкоголем и сладким

Каждый пятый россиянин в майские праздники не задумывается о том, что ест и пьет

На вопрос, меняется ли питание в майские праздники, 51% россиян ответили, что — незначительно. А вот у 19% признались, что в этот период вообще не задумываются над тем, что едят. Удивили только 30% респондентов, утверждая, что питаются так же, как обычно. Это показало исследование DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, что на праздниках 35% сознательно позволяют себе «выйти из графика» — ведь, по их мнению, отдыхать нужно по полной. При этом 30% не хотят нарушать режим, но признаются, что побаловать себя все же хочется, и только 16% не дают себе слабину. Счастливыми оказались только 19%, которые вовсе не следят за режимом питания. То есть у трети — осознанное баловство, у другой трети — привычка жить в здоровом режиме, у остальных — полный релакс.

Самый удивительный факт опроса — почти половина (49%) россиян продолжают тренироваться на майских праздниках. 26% делают это иногда. Самые популярные виды активности на майских: силовые тренировки (25%), кардио и прогулки (по 19%). Нашлись и те, кто предпочитает йогу (12%), танцы (6%), домашние тренировки (6%) и активные игры на воздухе (4%). Только 3% признались, что вообще ничего не делают.

«Прогулка после застолья — работает лучше, чем таблетки от тяжести. Бадминтон, велик, мяч, танцы у мангала — любое движение уже плюс. И да, калории лучше сжигать, чем считать», — напоминает фитнес-тренер DDX Fitness Виктория Турищева.

На майские «грешат» почти все — и чаще всего жирной едой (29%). Классика в виде шашлыков победила даже сладкое (21%) и алкоголь (17%). Газировки набрали 14%, а вредные снеки — 13%. Только 5% честно заявили, что держат себя в узде даже на праздниках.

«Мясо — отличное блюдо, особенно если рядом овощи на гриле, зелень и соус на йогурте или авокадо вместо майонеза. Главное — не переедать и не превращать застолье в спортивное состязание «кто больше съест», — делится Турищева.

Помимо переедания (26%) в топ вредных привычек вошло откладывание дел на потом (27%). И это уже говорит о том, что дело не только в еде, а в целом в отношении к себе и своему телу. Алкоголь (15%), долгий сон (13%) и курение (12%) — на вторых ролях. И только 5% уверяют, что вредных привычек у них нет.

«Хотите бодрости — не тянитесь к энергетикам. Матча, зеленый чай со льдом, вода с лимоном и имбирем или даже свежевыжатый сок с газировкой — это и освежает, и запускает метаболизм», — советует тренер.

Результаты опроса показали, что 35% после майских выходных обычно чувствуют себя отдохнувшими и свежими, 31% — не замечают изменений. А вот 17% признались, что, как правило, возвращаются с набранными килограммами, 5% — чувствуют себя усталыми, опустошенными или просто недовольными собой. И только 0% заявили, что сбросили вес — грустная, но зато честная статистика.

Большинство участников опроса — жители Москвы (87%), Санкт-Петербурга (7%), а также отдельные голоса из Волгограда, Воронежа и Ростовской области.

Результаты показали, что столица гораздо активнее интересуется вопросами фитнеса, питания и режима даже на майских.

В регионах — спокойнее: фитнеса меньше, но и перегруза ЗОЖ-идеями тоже. Здесь выше доля отдыха «по старинке»: шашлык, телевизор и долгий сон. Но при этом — меньше стресса по поводу того, сколько ты съел или сжег калорий.

Опрос показал, что 59% хотят заменить вредные привычки полезными альтернативами. Основные причины: желание заботиться о теле (41%) и изменить образ жизни (23%). Даже среди тех, кто пока не готов на замену, 62% всё же признаются — хотят. Барьеры: невкусно (16%), сложно (9%) и дорого (7%).

«Пока все хрустят чипсами — блистайте с овощными палочками и хумусом, орешками, ягодами. Это и вкусно, и не требует перевязки ремня после. Пусть перекусы радуют, а не наказывают», — посоветовала Турищева.

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