Опровергнута связь между группой крови и характером человека

Исторически крови придавали большое значение и нередко приписывали такие свойства, которые не находят подтверждения в современных научных исследованиях. О связи крови и характера человека «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павел Трахтман.

«Кровь — ценная жидкость с удивительными свойствами. В мире до сих пор не изобретено ее искусственного аналога, и когда кровь необходима нам для того, чтобы лечить людей, на помощь могут прийти только другие люди — доноры, — рассказывает Трахтман. — При этом важно понимать, что некоторые представления о свойствах крови являются скорее мистическими, чем научными. К примеру, на сегодняшний день не существует научных данных о связи между группой крови и характером человека».

Представление о том, что люди с определенными группами крови отличаются определенными чертами характера, родом из Японии. У такой концепции даже есть название — кецу-еки-гата. Явление достаточно плотно укоренено в японской культуре — у вас могут поинтересоваться группой крови на свидании, в компании и даже при трудоустройстве.

«Появление кецу-еки-гата связано с определенными историческими и политическими процессами в Японии. Сегодня концепция чем-то напоминает привычные нам гороскопы, — продолжает эксперт. — И так же, как и гороскопы, не имеет научного подтверждения — то есть является культурным феноменом, а не научным или медицинским фактом. Группы, которые описывает кецу-еки-гата, в общем, даже не являются единственным способом «классифицировать кровь». Например, есть типологии, в которых групп крови не четыре, а целых сорок три».

Можно предположить, что популярность кецу-еки-гата в Японии дополнительно «подогревает» то, что разные группы крови равномерно представлены среди населения. В России смотреть на людей через призму подобных представлений было бы не так интересно — так как первая и вторая группы крови встречаются значительно чаще, чем третья или совсем редкая в нашей стране — четвертая, отметил эксперт.

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