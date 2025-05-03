Патриотический автопробег «Единой России» в честь Дня Победы посетил Саратов и Волгоград

Участники автопробега «Гордимся Победой» возложили цветы в Саратове и Волгограде

Участники автопробега «Единой России» «Гордимся Победой» возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе в Саратове и на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил руководитель исполкома Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Сергей Гладков, у участников автопробега, среди которых активисты партии, депутаты и молодогвардейцы, боевое настроение.

«Далее колонну поддержат активисты из других регионов, в том числе саратовцы, которые продолжат путь ради сохранения исторической правды», — сказал он.

По словам председателя Саратовской гордумы Сергей Овсянникова, акция «Гордимся Победой» объединяет жителей России.

«Она наглядно показывает, что российское общество консолидировано вокруг великого праздника — Дня Победы», — отметил Овсянников.

В Волгограде участники пробега совместно с единороссами поднялись на главную высоту России — Мамаев курган, возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы и почтили память защитников Сталинграда.

Дальше автопробег пройдет через Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Московскую области. Завершится он 6 мая в Москве на Поклонной горе.