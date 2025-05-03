Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриотический автопробег «Единой России» в честь Дня Победы посетил Саратов и Волгоград

Участники автопробега «Гордимся Победой» возложили цветы в Саратове и Волгограде
close
Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Участники автопробега «Единой России» «Гордимся Победой» возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе в Саратове и на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил руководитель исполкома Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Сергей Гладков, у участников автопробега, среди которых активисты партии, депутаты и молодогвардейцы, боевое настроение.

«Далее колонну поддержат активисты из других регионов, в том числе саратовцы, которые продолжат путь ради сохранения исторической правды», — сказал он.

По словам председателя Саратовской гордумы Сергей Овсянникова, акция «Гордимся Победой» объединяет жителей России.

«Она наглядно показывает, что российское общество консолидировано вокруг великого праздника — Дня Победы», — отметил Овсянников.

В Волгограде участники пробега совместно с единороссами поднялись на главную высоту России — Мамаев курган, возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы и почтили память защитников Сталинграда.

Дальше автопробег пройдет через Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Московскую области. Завершится он 6 мая в Москве на Поклонной горе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами