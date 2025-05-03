В Подмосковье пройдет выставка в честь Дня Победы

В Музее Зои Космодемьянской 9 мая откроется выставка «Лица Победы» о женском героизме в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция пройдет в 3 залах. В одном из них будет воссоздана атмосфера 1930-х годов. С помощью личных вещей советских женщин посетители смогут увидеть образ тех, кто работал на производстве, учился и занимался другими делами, не зная о будущей войне.

Также в мультимедийном зале «Бессмертный полк» покажут видеоролики с рассказали 6 историй Героев СССР.

В зале «Рассвет» представлены фотографии всех 99 женщин, носящих звание Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, кто жертвовал собой во имя жизни других людей. Их лица и стали одухотворенным символом Победы.