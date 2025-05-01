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Россиянин избил бывшую возлюбленную и установил прослушку у нее дома

В Татарстане мужчина установил прослушку в квартире бывшей возлюбленной
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Depositphotos

В Нижнекамске полиция проверяет заявление местной жительницы, которая обвинила бывшего возлюбленного в избиении и слежке. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

По словам 41-летней потерпевшей, бывший сожитель преследует ее в течение нескольких месяцев. Пара рассталась, когда мужчина избил возлюбленную, однако злоумышленник не смог смириться с разрывом. Он взломал аккаунты женщины в социальных сетях и разместил ее фото интимного содержания, а также пробрался в квартиру потерпевшей и установил в комнатах прослушивающие устройства.

Несмотря на штраф в пять тысяч рублей и на административный арест на 10 суток, он продолжил свои действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее пьяный россиянин забил знакомую костылем в подъезде.

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