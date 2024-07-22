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Почти 250 российских школьников улетели на летний отдых в КНДР

Около 250 школьников из РФ отправились в летний лагерь «Сондовон» в КНДР

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Правительство Приморского края

Российские школьники отправились на летний отдых в международный лагерь «Сондовон», находящийся в КНДР. В Telegram-канале правительства Приморского края рассказали, что в путешествие в Северную Корею отправились почти 250 учащихся.

«Ребят ждет насыщенная и яркая программа. С собой они везут национальные атрибуты, чтобы в полной красе показать детям из КНДР культуру России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северную Корею отправились школьники из Приморского, Краснодарского и Красноярского краев, Воронежской, Оренбургской и Липецкой области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов и городов России.

Рейс в КНДР вылетел из Владивостока.

В июне стало известно, что за последние девять месяцев отдых в Северной Корее в среднем подорожал на 15%. В сентябре 2023 года стоимость восьмидневного тура составляла около 83 тысячи рублей, сейчас за тот же пакет услуг придется заплатить 95 тысяч. В эту сумму входит авиаперелет из Владивостока до Пхеньяна и обратно, а также проживание, трехразовое питание и культурно-развлекательная программа в сопровождении гида.

Ранее турэксперты назвали плюсы и минусы пляжного отдыха в Северной Корее.

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