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«Сибсети» сообщили об отражении DDoS-атак на серверы

«Сибсети» отразили DDoS-атаку на серверы и восстановили доступ к услугам
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Shutterstock

Интернет-провайдер «Сибсети» объявил об успешном отражении серии масштабных DDoS-атак, нарушивших работу его сети. Об этом говорится в сообщении компании во «ВКонтакте».

В сообщении компании отмечается, что в среду и четверг филиалы провайдера в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово и Красноярске подверглись мощным кибер атакам, вызвавшим временные перебои в предоставлении услуг.

«Уважаемые абоненты, мы отразили атаку и полностью восстановили доступ ко всем основным сервисам компании. Сейчас единственно возможные сложности касаются процесса оплаты услуг», — отметили в компании.

В преддверии хоккейного матча НХЛ с участием Александра Овечкина между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» в ночь на 22 апреля ряд российских букмекерских контор подверглись массированным DDoS-атакам. Как сообщил «Газете.Ru» Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, кибер-атаки затронули как веб-сайты, так и мобильные приложения букмекерских организаций.

Ранее сообщалось, что нефтегазовая отрасль стала одной из самых атакуемых хакерами в России.

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