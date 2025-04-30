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На Ставрополье многодетная мать морила голодом и избивала троих детей

В Ставропольском крае будут судить мать, морившую детей голодом
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Depositphotos

Жительница Труновского района Ставропольского края предстанет перед судом за истязание собственных детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в течение двух месяцев обвиняемая морила голодом троих детей, самому младшему из которых четыре года. Истощенного и избитого мальчика нашла в квартире тетя, пришедшая навестить семью.

Женщина вызвала скорую помощь, двух сестер и брата госпитализировали с ушибами и гематомами. Несовершеннолетних изъяли из семьи. В отношении их матери было возбуждено три уголовных дела, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Курске опекун избивала девятилетнюю девочку-инвалида. 51-летняя обвиняемая оформила опеку над девятилетней девочкой. Ребенок-инвалид нуждался в паллиативной помощи и не мог самостоятельно обслуживать себя. Опекун применяла к несовершеннолетней недопустимые методы воспитания — она избивала девочку, причиняя ей физические и психические страдания. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее приемные родители вывезли сына-инвалида в Абхазию и бросили его на дороге.

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