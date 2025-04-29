В Саратове семиклассник упал с третьего этажа заброшенной гостиницы

Семиклассник из Саратова получил переломы ребер, упав с третьего этажа в заброшенной гостинице. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел 27 апреля, подросток обследовал заброшенное четырехэтажное здание гостиницы «Россия» в центре города. В какой-то момент он упал с третьего этажа на второй. При падении школьник сильно ударился грудью и получил несколько переломов ребер.

Мальчик смог добраться домой, вечером ему стало плохо, родители вызвали скорую помощь. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Ярославле подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания. Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Уфе 13-летний мальчик упал с отвесной стены и пролетел 8 метров.