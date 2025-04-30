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В кинопарке «Москино» покажут иммерсивную постановку о штурме Рейхстага

В кинопарке «Москино» покажут постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!»
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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В кинопарке «Москино» с 1 по 11 мая покажут иммерсивную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!», которая расскажет о штурме Берлина в 1945 году, сообщается на сайте mos.ru.

Режиссером постановки выступил Игорь Угольников.

Для спектакля в кинопарке построили копию здания Рейхстага. Напротив здания установят трибуны на 500 мест с навесным потолком, а на экранах покажут кадры хроники.

Зрители смогут увидеть моменты штурма Берлина войсками СССР и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

В постановке примут участие аслуженный артист России Сергей Маховиков, актеры Алексей Колган, Виктор Добронравов и другие.

Также в рамках представления прозвучат знаменитые песни, среди которых «Священная война», «Валенки» и другие. Торжественные военные композиции исполнят солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

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