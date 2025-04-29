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Жестоко избивший мальчика на улице мужчина объяснил свое поведение

Жестоко избивший школьника житель Чухломы пояснил, что тот его огорчил
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Костромской области правоохранители задержали местного жителя, который напал на улице на 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в Чухломе. Как выяснили полицейские, мужчина подошел к ребенку на улице и попросил его поделиться сигаретами. Услышав, что тот не может этого сделать, так как не курит, прохожий набросился на школьника с кулаками.

«Он ударил мальчика. После этого мужчина продолжил избиение, нанеся более 10 ударов по различным частям тела. В этот момент вмешалась проходившая рядом женщина, которая услышала крики ребенка и спугнула злоумышленника», — рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность хулигана, им оказался ранее судимый, нигде не работающий и страдающий алкогольной зависимостью местный житель.

«Полицейским мужчина пояснил, что расстроился из-за того, что у ребенка не оказалось сигарет», — уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области избивавший ребенка отчим не смог объяснить причину своего поведения.

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