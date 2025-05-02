Защита мужчины, пославшего взрывчатку девушке, не увидела в его действиях преступления

Защита осужденного на девять лет колонии Никиты Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой девушке, заявила, что его действия имели состав административного правонарушения, но не уголовного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«‎В действиях Селюнина Н.Н. отсутствует какой-либо состав преступления, но имеется состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 6.1.1 КоАП РФ, так как потерпевшей вообще не было причинено какого-либо вреда здоровью, что является основанием для отмены судебных решений», — сказано в них.

Обжалуя приговор, адвокат Селюнина отметил, что суд не дал оценку тому обстоятельству, что жизни потерпевшей ничего не угрожало. Защитник также не понял, на основании чего суд решил, что подсудимый осознавал общественную опасность своих действий и желал расправиться с девушкой.

С доводами защиты кассационный суд не согласился и оставил приговор в силе. Из судебных документов следует, что из-за взрыва самодельного устройства Селюнина в подъезде случился пожар, было частично повреждено общедомовое помещение.

В конце 2023 года Селюнина приговорили к девяти годам лишения свободы. Сам он рассказывал, что сделал взрывное устройство, упаковал его в подарочную коробку, перевязал красной лентой с бантом и отправил девушке из-за безответных чувств к ней. Опасную посылку получила живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова. Когда она открыла коробку, произошло возгорание. Девушку после этого госпитализировали с ожогами лица и рук.

Ранее анонимный сталкер начал преследовать жительницу Ленобласти.