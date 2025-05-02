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В Европе задержали сына экс-президента «Мотор Сич»

В Монако задержали сына экс-президента украинской «Мотор Сич» Богуслаева
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Марина Лысцева/РИА Новости

В Монако задержали сына бывшего президента украинской компании-завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александра по подозрению в хищении активов предприятия. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По версии следствия, Богуслаевы искусственно занизили стоимость акций госпредприятия, купили 65% пакетов акций, а затем перевели большую часть из них на офшоры Александра. После этого бизнесмены продали ценные бумаги зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Европейского союза.

Издание напомнило, что Вячеслав Богуслаев находится в СИЗО с 2022 года.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что взрыв произошел на заводе «Мотор Сич», расположенном в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для воздушных судов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Киева.

Ранее ВС РФ поразили в Одессе предприятие по производству беспилотников.

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